تعرف على الحالة المرورية بطرق وميادين القاهرة والجيزة

كثفت الإدارة العامة للمرور تواجدها بكافة الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم لتنظيم حركة المرور، إذ شهدت سيولة مؤقتة في بعض المناطق، تزامنًا مع توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

سيولة مرورية بالطريق الدائري

وشهد الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس مرورًَا بمنطقة المرج حتى نزلة قليوب والمتجه إلى منطقة الوراق، سيولة مرورية أمام قائدي السيارات، كما شهدت نزلة ميدان المؤسسة وقليوب كثافات متحركة وسط تواجد أمنى لتسيير حركة المرور، وظهرت حالة من السيولة المرورية أمام قائدي السيارات في الطريق من ميدان المؤسسة كورنيش النيل المؤدي إلي ميدان عبد المنعم رياض ووسط المدينة.

كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود

كما ظهرت كثافات أعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول، وشهدت منطقة الزمالك سيولة مرورية مقابل كثافات بميدان مصطفى محمود للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو، وظهرت السيولة المرورية في الطريق المتجه إلى محور 26 يوليو، وميدان التحرير، وميدان روكسي وكوبري أكتوبر، ورمسيس، ومناطق وسط البلد.