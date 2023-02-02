ناقد رياضي مغربي لقناة القاهرة الإخبارية: الأهلي فريق منظم.. ونرفع القبعة لـ«كولر»

قال الناقد الرياضي المغربي، أسامة البراوي، إنّه فوجئ بأداء النادي الأهلي أمس الأربعاء، أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، وفوزه بـ3 أهداف مقابل لا شيء، في افتتاحية مباريات كأس العالم للأندية، مضيفا: «الأهلي فريق منظم، ونرفع القبعة لكولر».

وقال البراوي، خلال ظهوره عبر خاصية «زووم»، في برنامج «صباح جديد» المُذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إنّ السويسري كولر مدرب النادي الأهلي، تفوق تكتيكيا وتقنيا على نظيره ألبيرت بيريرا، فضلا عن تفوق عددي على الأطراف في مرحلة البناء الهجومي، كما أنّ لاعبي وسط ميدان الأهلي كانوا يتحركون طوال الوقت بكرة ودون.

أوكلاند سيتي لعب بتحفظ دفاعي مبالغ فيه

وتابع الناقد الرياضي المغربي، أنّ أوكلاند سيتي لعب بتحفظ دفاعي مبالغ فيه، وترك الكرة للنادي الأهلي، وبعد الهدف الأول لحسين الشحات اضطر الفريق النيوزيلندي للخروج من الدفاع فظهرت المساحات، فسجل الأهلي الهدفين الثاني والثالث الذي كان رائعا.

قوة الأهلي محليا وقاريا وعالميا

وتابع البراوي، أنّ النادي الأهلي أثبت أنّه ليس قويا فقط على المستوى المحلي، بل أكد قدرته على إقصاء نظيره سياتل الأمريكي في مباراة ربع النهائي، السبت المقبل، لمواجهة ريال مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي.