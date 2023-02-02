تردد قناة Aea الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

فوز غالٍ ومستحق حققه الشياطين الحمر مساء أمس، في أولى منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقادمة حاليا في العاصمة المغربية الرباط، حيث فاز الأهلي على أوكلاند سيتي بـ3 أهداف نظيفة في المباراة الافتتاحية للبطولة، وينتظر عشاق المارد الأحمر مباراته القادمة أمام سياتل ساوندرز، السبت المقبل.

تردد قناة AEA العراقية المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسياتل ساوندرز

وترصد السطور التالية، تردد قناة AEA العراقية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز، في كأس العالم للأندية، كما يلي.

- قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

- معدل الترميز 27500

- افقي.

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

- القناة المغربية الرياضية عبر القمر عرب سات على 12383 أفقي، 27500.

- تردد قنوات SSC الرياضية السعودية، من خلال قمر عرب سات ونايل سات، التردد 12523، أفقي، 27500، أو من خلال التردد 12418، أفقي، 27500.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس العالم للأندية

وتنطلق مباراة الأهلي أمام سياتل ساوندرز الأمريكي، في تمام الثامنة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت المغرب، ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الـ8 في تاريخه.