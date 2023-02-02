الكاتب محمد توفيق لـ«إكسترا نيوز»: العقاد كان يحب «الفُرجة على الكُتب»

قال الكاتب الصحفي محمد توفيق، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل عيد بالنسبة ليّ، والذهاب للمعرض رحلة رائعة، وحث كل المواطنين على التنزه والذهاب للمعرض ليس لشراء الكتب فقط ولكن من أجل متابعة وحضور الفعاليات المتنوعة المتواجدة به، مشيرا إلى أن الدولة توفر وسائل مواصلات مباشرة للمعرض من كل مكان بالقاهرة وهذا يسهل الذهاب والعودة، كما أن تذكرة الدخول بقيمة 5 جنيها فقط، إذا فهي غير مُكلفة.

أهمية «الفُرجة على الكُتب»

وأضاف «توفيق»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «الذهاب لمعرض الكتاب رحلة أُسرية جميلة»، ذاكرًا أن الكاتب عباس العقاد كان يتحدث عن فكرة أهمية «الفُرجة على الكُتب» وليست القراءة كونها أضافت له الكثير، مشيرًا إلى أن اعتياد الطفل على رؤية الكتب ومطالعة عناوينها له أهمية كبرى، إذ أن أغلفة بعض الكتب يمكنها أن تفتح آفاق خيال الطفل.

فوائد قاعة الطفل داخل معرض الكتاب

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن إقامة قاعة خاصة بالطفل في معرض الكتاب له أهمية كبرى، متمنيًا استثمار المدارس لذلك فيما بعد من خلال مكتبة المدرسة، موضحًا أن فكرة قاعة «صالة 5» تجعل الطفل يشعر بالخصوصية داخل المعرض، ناصحًا أولياء الأمور بترك الطفل يتجول في القاعة المخصصة له بمفرده ولكن تحت مراقبتهم غير الملحوظة.