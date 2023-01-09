محافظ أسوان لـ يوسف الحسيني: بيت عباس العقاد سيتحول لمزار ثقافي وسياحي

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفاصيل تحويل منزل الأديب الكبير عباس محمود العقاد لمتحف ومزار ثقافي وسياحي، قائلا إن مساحة المنزل 220 مترا، متكون من دورين، بنظام الحوائط الحجرية وليس مبنيا بالخرسان، حيث جرى إنشاءه عام 1948.

لم يصدر أي قرار بإزالة المنزل

وأضاف «عظية»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه لم يصدر أي قرار لإزالة منزل عباس العقاد نهائيا، وجرى العرض على رئيس مجلس الوزراء ووجه بعمل كل الحلول لصالح الترميم، ولم يتحدث عن أي إزالة، وقرر تشكيل لجنة عليا مشتركة لهذا الهدف.

وأكد أن الدولة متجهة بالاحتفاظ بكل المنشآت التراثية ولا يمكن إزالتها بقرار من مهندس أو لجنة خاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط، موضحا أن اللجنة العليا المشتركة ستتواجد قريبا في أسوان للعمل بشكل فعلي.

ولفت إلى أن الدور الأرضي من المنزل سيتحول لمزار ثقافي وسياحي مفتوح للزوار والسائحين وكل أهالي أسوان، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا من أهالي أسوان بشخصية العقاد، كما يوجد تمثالين له بالمحافظة بجانب متحف العقاد وقصر ثقافة العقاد.

أفضل محافظ عربي

وعن فوزه بجائزة أفضل محافظ عربي، علق: «هذه الجائزة تشعرك بالمسؤولية أكثر، والسعادة في هذه الجائزة تكمن في أنها بناء على تقييم بشكل حيادي تماما، ووفقا لمعايير معينة، ونعمل من خلال رؤية مصر 2030، وأنا سعيد بهذه الجائزة».

وأوضح أن الجائزة تتكون من 3 محاور رئيسية هي الأداء والإنجاز، والقدوة الحسنة والفكر الاستراتيجي.