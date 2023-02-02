محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.88%

اعتمد اليوم الخميس اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2022/ 2023، بنسبة نجاح بلغت 82.88%.

حضر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد وياسر عمارة وكيل وزارة التربيهو العليم السويس.

المحافظ يهنىء الناجحين

وقدم اللواء صقر التهنئة للناجحين في الشهادة الإعدادية، وطالب القائمين على العملية التعليمية ببذل المزيد من الجهد خلال اليوم الدراسي، وناشد الطلاب ببذل كل الجهود والاجتهاد واكتساب المعرفة للنجاح والحصول على الدرجات الأعلى.

الاستفادة من الإنترنت في المذاكرة

وناشد محافظ السويس أولياء الأمور بإعطاء الثقة لأبنائهم وبث روح الاعتماد على النفس والاجتهاد والاستفادة من التكنولوجيا والانترنت في المعرفة والتحصيل الدراسي المذاكرة والحصول على المعلومة ومراجعة الدروس بسهولة بدلا من ضياع الوقت والمال فى الدروس الخصوصية.

يذكر أن نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول العام الماضي بلغت 74.42%، وفي الفصل الدراسي الثاني بلغت 81.2%