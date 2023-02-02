نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف الخطوات

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس، والتي اعتمدها أمس، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بنسبة نجاح بلغت 76.81%، وجاءت إدارة الدقي التعليمية، في المركز الأول، وإدارة الهرم في المركز الثاني، كما جاءت إدارة الجنوب الجيزة التعليمية في المركز الثالث.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطالب، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس، حيث يجب عليه اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

- الدخول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «عرض النتيجة».

ورش عمل يومية قبل تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي سياق متصل، قال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن امتحانات الشهادة الإعدادية تم تصحيحها وفق آليات وقواعد محددة على أساسها عٌدت العديد من الورش اليومية للموجهين، موضحاً أن التصحيح يعتبر من أهم مراحل الامتحان وأخطرها، وهي قياس لأداء المشتركين في الامتحان وإصدار الحكم على هذا الأداء وهى أمانة ومسئولية غايتها التقدير العادل لأداء المشترك في الامتحان.

وأضاف أيمن موسى، في بيان له، أن المصحح كفء إذا عرف كيف يجعل تقديره منصفا بحيث يعطى لكل مشترك حقه من الدرجات عند التصحيح، موضحاً أنه تم عقد ورش عمل يومية للتأكيد على ضوابط وآليات تصحيح كل مادة، لافتاً إلى أن الامتحانات عقدت وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.