محافظ كفر الشيخ: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية منتصف الأسبوع المقبل

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية مستمرة، بالإضافة إلى أعمال رصد الدرجات التي تتم بالكنترولات بالقطاعات الثلاثة، موجهاً بدقة الرصد، والمراجعة الدقيقة، قبل اعتماد وإعلان النتيجة، لينال كل طالب حقه، منوهاً أنه سيتم اعتماد النتيجة بحد أقصى منتصف الأسبوع المقبل.

تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

ومن جانبه، أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه يقوم بصفة يومية بتفقد أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بقطاع كفر الشيخ، مع الاطمئنان علي سير أعمال التصحيح في القطاعين الآخرين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

إعطاء كل طالب حقه

وأوضح وكيل الوزارة، أنه كلف مقدري الدرجات بالدقة، والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح، وإعطاء كل طالب حقه، والتأني في كافة الأعمال، لافتاً أنه يتابع أعمال رصد الدرجات في غرف الكنترولات، مع حث أعضاء الكنترولات على الدقة في أعمال رصد الدرجات، وسرية العمل.

إجمالي طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

جدير بالذكر أن إجمالي الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، 63 ألفا و281 طالباً وطالبة، موزعين على 334 لجنة، علي مستوي الإدارات التعليمية الـ13.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2022 - 2023، يوم السبت 21 يناير وانتهت يوم الأربعاء 25 يناير 2023.