يوفر موقع الوطن نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2023، بالاسم ورقم الجلوس للفصل الدراسي الأول، بشكل رسمي حيث يمكن لأولياء الأمور والطلاب معرفة النتيجة من خلال الموقع عبر كتابة رقم الجلوس وظهور النتيجة على الفور، بعدما اعتمدها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بنسبة نجاح 81.5%.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2023 بالإسم ورقم الجلوس

وتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس على موقع الوطن، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية، الذي أكد على دور الصحافة والإعلام في دعم تعليم الإسكندرية، وحرصه على طمأنة أولياء الأمور وتقديم الخدمة التعليمية لهم على أفضل وجه.

وتتوفر نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، إلا أنه يفضل معرفة النتيجة برقم الجلوس كونها أدق للابتعاد عن تشابه الأسماء.

توفير نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2023

وعليه تم توفير ملف نتيجة الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، ليتم رفعها عبر موقع «الوطن» لتيسير حصول أبنائنا الطلاب على نتائجهم، ويمكن الحصول على النتيجة من هنا.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية احتفاظها بكافة الحقوق القانونية حال حدوث أي أخطاء أو بيانات في نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2023 برقم الجلوس أو مغايرة للملف.