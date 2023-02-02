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ضبط جدة وحفيدتها بتهمة قتل مسنة وسرقتها في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:49 م | الخميس 02 فبراير 2023
صورة تعبيرية - جريمة

صورة تعبيرية - جريمة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثة ربة منزل، مسنة، تقيم بمفردها داخل الشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم، وسرقة «مشغولات ذهبية - هاتف محمول - مبلغ مالي» من داخلها.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة سيدتين لهما معلومات جنائية «حفيدة وجدتها».

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بمساعدة حفيدة المجني عليها المشار إليها، كما أرشدوا عن المسروقات «المشغولات الذهبية - الهاتف المحمول - جزء من المبلغ المالي المستولى عليه»، وقرروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع