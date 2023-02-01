«الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

جهود الحملات الأمنية المكثفة لقطاعات وزارة الداخلية

- الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت بعدة حملات، لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2043 قضية متنوعة.

- ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 13332 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط 152 قضية في عدة مجالات

- ضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، 152 قضية في عدة مجالات، أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب.

- أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن ضبط 193 قضية متنوعة، أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، محلات دون ترخيص.

وأكدت وزارة الداخلية عن مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.