رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

ضبط 1653 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:56 ص | الأربعاء 01 فبراير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (5) قضايا.فى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة : ضبط قضية.فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط عدد (3) قضايا.

ضبط عدد 1653 مخالفة مرورية متنوعة

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1653) مخالفة مرورية متنوعة.فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية.فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (285) حكم قضائى متنوع.فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (6) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

اقرأ المزيد:

«المرور»: تحرير 2763 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

عقوبة صارمة على تعطيل المرور بـ«زفة الأفراح».. تصل إلى الحبس والغرامة

خطوات استخراج شهادة بيانات رخصة القيادة من إدارة المرور

انتظام حركة المرور في الجيزة.. ولا كثافات على محور أحمد عرابي بالمهندسين
بقلم محمد بركات