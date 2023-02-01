ضبط 1653 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (5) قضايا.فى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة : ضبط قضية.فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط عدد (3) قضايا.

ضبط عدد 1653 مخالفة مرورية متنوعة

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1653) مخالفة مرورية متنوعة.فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية.فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (285) حكم قضائى متنوع.فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (6) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.