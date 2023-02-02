ضبط لصوص المساكن في القليوبية.. «سرقوا ذهب وعملات أجنبية لشراء شقق»

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، أنّ شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الكالون، وأنّهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط الأدوات المُستخدمة في ارتكاب الواقعة «عملات أجنبية، ومشغولات ذهبية، ومتعلقات شخصية، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي».

وأضافا بإنفاق باقي المبالغ المالية المستولى عليها على شراء شقتين سكنيتين، وتوثيقهما باسم زوجة أحد المتهمين، وباستهداف الأخيرة أمكن ضبطها وبحوزتها عقدي الشقتين، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهمان أيدتها وأقرت بعلمها بوقائع السرقة.

وبسؤال المتهمان عن باقي المسروقات المستولى عليها، أقرا بالتصرف فيهما بالبيع لدى عملائهم سيئ النية، وهم 3 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم بما جاء في أقوال المتهمين أيدوها، وأضافوا بعلمهم بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.