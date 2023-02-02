القبض على شخصين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بأسلوب «الخطف»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بنطاق قسم شرطة النزهة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ مواطن يكشف عن وقائع سرقة

ووفق بيان وزارة الداخلية، فإنه تم كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بأنه حال سيره بدائرة القسم ، فوجئ بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بخطف هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى مستخدم الهاتف المحمول المستولى عليه، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وأنه وراء الواقعة.

اعترافات بسرقة المواطنين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بعلمه بأن الهاتف المحمول من متحصلات واقعة سرقة، وأقر بتحصله عليه من شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبحوزتهما «فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار -2 دراجة نارية»، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «الخطف»، باستخدام دراجة نارية ، وحيازتهما للسلاح الناري لاستخدامه في الهروب عقب ارتكاب السرقات.

كما اعترفا المتهمان، بارتكابهما 7 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.