«الداخلية»: ضبط عصابة تخصصت في سرقة ألواح الطاقة الشمسية بالبحيرة
12:57 م | الخميس 02 فبراير 2023
وزارة الداخلية
كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة من أحد المواطنين باكتشافه سرقة 14 لوحا من ألواح الطاقة الشمسية، من أرضه الكائنة بدائرة المركز.
تفاصيل الواقعة
وحسب بيان وزارة الداخلية، تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم 7 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، ويقيمون جميعا بنطاق محافظتي البحيرة والأقصر، وتخصصوا في سرقة ألواح الطاقة الشمسية من الأراضي الزراعية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن البحيرة والأقصر تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وعدد 9 وقائع أخرى مماثلة بدائرة المركز، كما تم بإرشادهم ضبط 148 لوح طاقة شمسية تقدر قيمتها بمليون و480 ألف جنيه، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وسيارتين ربع نقل، ومركبة «توك توك»، المستخدمين في نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.