«الداخلية»: ضبط 3500 قرص مخدر بحوزة شخصين في الجيزة

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تروج للأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد القائم بإدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه أحد الأشخاص يقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، تخصص نشاطه في ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة، من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية فيما بينه وبين عملائه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كما تبين وجود أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة يقوم بمساعدته في الترويج للمواد المخدرة باستخدام دراجة نارية لنقل وتسليم الأدوية المهربة والمخدرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 3500 قرص مخدر ومؤثر ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهما و2 هاتف محمول، وكذا الدراجة النارية المستخدمة في الترويج، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه عبر موقع التواصل الاجتماعي على النحو المشار إليه والدراجة النارية لتسليم الأدوية لعملائهما.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدي لمحاولات ترويجها في أوساط الشباب والنشء.