ضبط مدير صيدلية بالقاهرة لحيازته عقاقير طبية محظور تداولها 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية، لحيازته كمية من الأدوية والعقاقير الطبية المحظور تداولها داخل الصيدليات، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها، بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل الصيدلية على 7050 قرص مهرب وغير مسجل لدى الجهات المعنية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها داخل الصيدلية لتحقيق أرباح غير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.