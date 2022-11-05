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إحباط تهريب عقاقير طبية داخل «10 برطمانات» في مطار الغردقة

كتب:

محمد بركات
12:02 م | السبت 05 نوفمبر 2022
عقاقير طبية.. أرشيفية

عقاقير طبية.. أرشيفية

نجحت الإدارة العامة لأمن المواني، بقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص العقاقير الطبية، من مطار الغردقة.

وجرى ضبط 6615 قرصا لأحد العقاقير الطبية، مخفاة داخل 10 برطمانات مختلفة الأشكال والأحجام بحقيبة سفر راكبة تحمل جنسية أجنبية بالمخالفة للقانون، حال سفرها من مطار الغردقة، متجهة إلى إحدى الدول الأجنبية، وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمضبوطات لتهريبها خارج البلاد بقصد الإتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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