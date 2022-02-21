ضبط عقاقير طبية مهربة بمليوني جنيه.. و1315 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهرب الجمركي وحظر تداول السلع والأدوية المهربة من الخارج وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، أنّ أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، يمارس نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالأدوية المهربة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها، من خلال إنشاء مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي للترويج لتلك الأدوية المهربة وبيعها لراغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته 166 عبوة لعقاقير ومستحضرات طبية، جميعها مستوردة ومهربه من سداد الرسوم الجمركية المستحقة لخزانة الدولة بالمخالفة للقانون، وباستدعاء لجنة جمركية من الجهات المعنية المختصة، أفادت بأنّ قيمة الرسوم الجمركية المُستحقة لخزانة الدولة على تلك الأدوية المهربة بمبلغ 1,950,000 جنيه مصري، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

نتائج الحملات التموينية المكبرة

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم «الغش التجاري والصناعي، السلع مجهولة المصدر، الاستيلاء على المال العام، المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1315 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 231 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 31,400 طن، ضبط 38 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت 68,057 طن – 21731 عبوة – 5696 قطعة، ضبط 20 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 9,673 طن – 90 عبوة، وضبط 21 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت 35,644 طن – 6155 عبوة – 6694 قطعة - 39600 متر.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و22 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 1610 مخالفات مرورية متنوعة، وتنفيذ 145 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

واضطلعت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها ضبط 3561 قضية متنوعة في مجال مكافحة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 3316 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما جرى ضبط 1315 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.