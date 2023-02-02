عودة حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط بكفر الشيخ مساء اليوم

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، عن حركة الصيد للمراكب العاملة بمياه البحر الأبيض المتوسط عقب غروب شمس اليوم الخميس تحت مسمى يوم «عدا»، وذلك عقب توقفها على مدار اليومين السابقين نظرا لسوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن مساء هذا اليوم سينخفض منسوب ارتفاع أمواج البحر، والتي تخطت حاجز الـ3 أمتار ، وهو الأمر الذي سوف يدفع أصحاب مراكب الصيد بالبحر المتوسط، بالإقلاع لممارسة عملهم ثم العودة غدا الجمعة قبل غروب الشمس «لشحت» مراكبهم مرة أخرى، وذلك لمتابعة حالة الطقس السيئ والبرد القارس وارتفاع الأمواج من جديد.

طقس متقلب وتحذير للصيادين بالعودة

وأشار شرابي لـ«الوطن» إلى أن حالة الطقس بها تقلبات علي مدار اليوم، ولذلك يجب على الصيادين بالبرلس حال الإقلاع بيوم «عدا»، العودة غدا الجمعة قبل غروب الشمس حتي لا يعرضوا أنفسهم للمخاطر ، جراء دومات المياه وتيارات الماء بالبحر المتوسط، وذلك حفاظا علي أرواحهم من حالة الطقس السيئ.

طقس اليوم في كفر الشيخ

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد أعلنت عن سرعة الرياح في محافظة كفر الشيخ اليوم الخميس، وكذلك حالة الطقس بسواحل البرلس والمطلة على مياه البحر المتوسط بالمحافظة، التي بلغت 16كم/ساعة، وكذلك فرص سقوط الأمطار 4%، والرطوبة 55%، كما سجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 17 درجة، والصغرى 8 درجات.