«الأرض بتتكلم أخضر».. توسعات زراعية في مدينة البرلس للحد من الكوارث البيئية

أكد الدكتور حاتم أبوعالية أستاذ التنمية الريفية والاقتصاد الزراعي، بمركز بحوث الزراعات الحقلية بسخا، في محافظة كفر الشيخ، أن مدينة البرلس خلال الأشهر الـ5 الماضية قد شهدت دعما كبيرا في زيادة المسطحات الخضراء داخل المدينة الساحلية من قبل مجلس المدينة لتصل لأكثر من 35 ألف متر مساحات خضراء سواء من خلال التنجيل، أو زراعة ما يزيد عن 7 آلاف شجرة مثمرة بالقرب من سواحل البحر المتوسط والتي تطل عليها مدينة البرلس.

مسطحات خضراء للحد من الفيضانات

بينما أشار دكتور حاتم، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن زيادة المنزرع من المسطحات الخضراء عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط سوف يحد من التغيرات المناخية التي تعود بارتفاع كبير في منسوب مياه البحر المتوسط، وحدوث المد والجزر التي تؤدي لحدوث فيضانات مفاجئة وكوارث بيئية قد تؤثر على مجريات الحياة بشكل عام.

البرلس الخضراء وجرس الإنذار

وأوضح أيضا الدكتور «أبوعالية»، أن مدينة البرلس تعتبر هي مؤشر واضح في حالة حدوث أي كوارث بيئية قد تحدث على سواحل محافظة كفر الشيخ، وكذلك في مدن مطوبس، وسيدي سالم، وبلطيم كونها ساحلية في مواجهة التغيرات المناخية من جهة البحر المتوسط، مشيرا إلى أن زيادة المسطحات الخضراء بشكل كبير بعد أحد العوامل التي تحد من مجابهة التغيرات الكونية للفيضانات من البحار، كما له عامل جذب سياحي ممتاز لجمال الطبيعة من مياه البحر الزرقاء.