وفاة شاب أثناء شراء الدواء لوالدته.. والأم تلحق به حزنا عليه بالغربية

شيع أهالي مدينة زفتى، بمحافظة الغربية، جثمان موظف ووالدته، في موكب جنائزي، اليوم بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء شراء الأدوية الخاصة بوالدته التي لحقت به خلال دقائق معدودة حزنا عليه.

قال تامر الغباتي، أحد الجيران، إن أحد أبناء المدينة، ويدعى خالد فتوح، موظف في مستشفى الرمد بزفتى، تعرض إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء سيره في أحد شوارع المدينة، متوجها إلى إحدى الصيدليات من أجل شراء بعض الأدوية الخاصة بوالدته.

أزمة قلبية

وأضاف أن الأهالي حاولوا إسعافه بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وأنه كان يعاني من أزمة قلبية أسفرت عن وفاته، وكان يرتبط بوالدته جدا.

وأشار إبراهيم عبد العزيز، أحد أفراد عائلة المتوفى، إل أن والدة المتوفى في العقد الثامن من عمرها، وبمجرد أن سمعت خبر وفاة ابنها، أصيبت بحالة نفسية صعبة وفقدت الوعى، وتم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة أيضا: «الحزن والوجع بقى اتنين الله يرحمهما كانوا مرتبطين ببعض جدا في الدنيا وكمان في الآخرة».

مشهد جنائزي مهيب

وتابع أنه تم أداء صلاة الجنازة عليهما من مسجد عيد، أحد مساجد المدينة، وتشييع جثمانهما في موكب جنائزي مهيب، وسط حالة من الحزن تسيطر على وجوه الأهالي، ودفنهما في بجوار بعضهما كل في مقبرة خاصة، وأن الإبن كان يتمتع بحسن الأخلاق والسيرة الطيبة وكان شديد البر بوالدته.