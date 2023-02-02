مصرع 3 من أسرة واحدة في حادث بالغربية.. تأخروا على عزاء ودفنوا بجواره

شيع أهالي قرية مصباح، إحدى قرى مركز ومدينة قطور، بمحافظة الغربية، جثامين 3 من أبناء القرية، مسن وزوجته وزوج ابنته، لقوا مصرعهم أمس، في حادث سير على الطريق الحر بنها - القاهرة، خلال توجههم إلى حضور عزاء أحد أقاربهم.

تشييع الجثامين

قال على مصباح، أحد أقارب المتوفين، إن أهل قرية عزبة مصباح، شيعوا جثامين المتوفين وهم رشاد هارون، 84 عاما، وزوجته بسايم مزروع، 65 عاماً، وزوج ابنتهما محمد نجم 49 عاماً، بعد أداء صلاة الجنازة عليهم من أحد مساجد القرية، وتم دفنهم داخل مقابر العائلة، وسط حالة من الحزن تسيطر على وجوه الأهالي.

وأضاف أن أن ابنة الأول وزوجة الثالث تدعى سهير رشاد هارون، 42 عاما، كانت معهم في السيارة الملاكي، ومصابة بكسر في القدم واشتباه ارتجاج في المخ، وتتلقى العلاج في مستشفى بنها، وسط دعوات لها بالشفاء.

تصادم مع سيارة نقل

وأوضح أن المتوفين والمصابة كانوا في طريقهم إلى قرية مصباح بمركز قطور، من أجل تقديم واجب العزاء في أحد أقاربهم لكنهم تأخروا عليه، وأنهم يقيمون في محافظة القاهرة، وأثناء استقلالهم السيارة الملاكي الخاصة بهم، تعرضوا إلى حادث سير مع سيارة نقل، أسفر عن مصرع الأب وزوجته وزوج ابنته، بينما البنت ترقد داخل مستشفى بنها تتلقى العلاج، من الاصابات التي تعرضت لها.