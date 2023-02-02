مدير مركز البيئة المغربي: وصلنا إلى مرحلة مقلقة من الإجهاد المائي

كشف الدكتور محمد بنعبو، الخبير البيئي ومدير مركز البيئة المغربي، تفاصيل مواجهة المغرب لشبح الجفاف، وقال «بنعبو»، في مداخلة عبر خاصية «سكايب»، في برنامج «مستقبل العالم»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن التجربة المغربية في مجال تحلية مياه البحر، تعتبر تجربة رائدة.

وأضاف، أن المغرب في الفترة الحالية، يطمح إلى بناء 20 محطة تحلية جديدة، على مستوى المملكة المغربية في أفق 2030.

التغيرات المناخية سبب الجفاف الحاد في المغرب

وتابع، أن هذه المحطات تحافظ على المياه الجوفية التي اُستنزفت عن آخرها في السنوات الخمس الأخيرة، وهي السنوات التي شهدت الجفاف الحاد في المغرب، بسبب التغيرات المناخية.

وأردف، أن المغرب وصلت إلى مرحلة مقلقة من الإجهاد المائي: «600 متر مكعب هي حصة المواطن من المياه في السنة، في حين وصل نصيب الفرد في المغرب في فترات سابقة، إلى 2650 متر مكعب لكل مواطن في السنة».