قناة القاهرة الإخبارية تستعرض احتفالات السنة الجديدة في بلاد المغرب

شهدت بلاد المغرب العربي احتفالات مختلفة للسنة الميلادية الجديدة، أمس، وتضمنت أكثر من 100 مهرجان فني وثقافي ببلاد المغرب.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا عن احتفالات بلاد المغرب العربي، بليلة رأس السنة الميلادية.

في مدينة مراكش بالمغرب تزينت شوارع المدينة وميادينها بالورود لاستقبال السنة، وسط مشاركة الكثير من السياح للاحتفال، وجرت فعاليات فنية واستعراضية محلية تعكس الهوية المغربية، تبرز الصورة الجميلة المتفردة بجمالها عن باقي المدن الأخرى.

أما العاصمة التونسية فتزينت المحال التجارية بأشجار عيد الميلاد والزينة، للاحتفال برأس السنة، وشهدت إقبالًا كثيفًا.

وقضى الجزائريون ليلة أمس، في الصحراء والاحتفال برأس السنة الميلادية، وسط جوها الساحرة، واحتلت ولاية تيميمون الصدارة من حيث الطلب، لما تكتسبه من موقع مهم للاحتفال، وتضمنت الحفلات الفلكلورية التي تقام في الخيام.