«التعليم العالي»: الدولة حريصة على خلق بيئة علمية مُشجعة للباحثين والمُبتكرين

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أهمية التعاون الدولي مع الجامعات والمراكز الأجنبية

في بداية الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي حرص الدولة على خلق البيئة العلمية المُشجعة للباحثين والمُبتكرين، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين المعهد والمراكز والمعاهد البحثية الأخرى واستفادة كل جانب من الآخر، لتحقيق رؤية الوزارة، بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية التعاون الدولي مع الجامعات والمراكز البحثية الأجنبية المرموقة، بما يسهم في تنفيذ مشروعات تطبيقية لتطوير الأداء في مجالات عدة لخدمة مشروعات التنمية والاقتصاد الوطني.

وقدم المجلس الشكر للدكتور محمد القوصي المدير التنفيذي السابق لوكالة الفضاء المصرية على ما قدمه من إنجازات ومشاركات خلال فترة رئاسته للوكالة وعضويته بمجلس إدارة المعهد، موجهًا التهنئة للدكتور شريف صدقي لتوليه منصب المدير التنفيذي للوكالة وعضوية مجلس إدارة المعهد.

كما قدم المجلس الشكر للمهندس علاء عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني السابق على مساهماته خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة، موجهًا التهنئة للدكتورة مها محمد فهيم لتوليها رئاسة الهيئة وعضوية مجلس إدارة المعهد.

القاضي: تدريب 500 طالب وطالبة من الجامعات المصرية في تخصصات الفلك

وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض الدكتور جاد القاضي الإنجازات الربع سنوية للمعهد، وبينها التعاون مع البنك الدولي وهيئة المجتمعات العمرانية للمساهمة في تطبيق المخرجات البحثية للمعهد بما يعود بالنفع على مشروعات التنمية المجتمعية، ومشاركة المعهد في عدد من الفعاليات وبينها مؤتمر المناخ COP27 حيث شارك المعهد في عدد من الموضوعات كالانبعاث الشمسي والزلازل وتوزيع درجة الحرارة، وكذا عدد من الفعاليات التي نفذها المعهد مع منظمتي اليونسكو والإيسسكو، فضلًا عن توقيع المعهد عددًا من اتفاقيات التعاون الدولية مع سلطنة عمان والمملكة المغربية وجمهورية السودان، وكذلك التعاون مع الوكالة الإفريقية للتنمية والشراكة لدعم مرصد الزلازل بدولة الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى اتفاقيات التعاون المحلية ومنها توقيع اتفاقية مع جامعة الأقصر وهيئة المحطات النووية.

كما شمل تقرير الإنجازات تنظيم برنامج «الأمل»، لتدريب الطلاب، حيث تم تدريب 500 طالب وطالبة من الجامعات المصرية في تخصصات الفلك وأبحاث الفضاء خلال مراحل البرنامج المختلفة، ولفت التقرير إلى المؤتمرات الدولية والمحلية التي شارك بها المعهد خلال الفترة الماضية، والمنح الدراسية والمهمات العلمية لأعضاء هيئة البحوث.

كما استعرض رئيس المعهد تقارير عمل اللجنة العلمية الدائمة للجيولوجيا والجيوفيزياء، واللجنة العلمية الدائمة للفلك والفضاء، فضلًا عن استعراض الحساب الختامي لموازنة المعهد للعام المالي 2021/2022، مشيرًا إلى زيادة عدد المشروعات البحثية للمعهد الممولة من جانب هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما أحيط المجلس علمًا بتنظيم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المؤتمر الإقليمي السادس للاتحاد الدولي للفلك بالشرق الأوسط وإفريقيا خلال شهر فبراير المقبل وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بالتعيينات وترقيات وإعارات أعضاء هيئة البحوث.