«التعليم العالي» تكشف قوائم الجامعات الروسية المعتمدة من «الأعلى للجامعات»

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن قوائم الجامعات الروسية المعتمدة من قبله، وذلك حرصا من المجلس التوضيح والتأكيد على المؤسسات التعليمية المعتمدة في الخارج، وتيسيرا على الطلاب في البحث والتحري الدقيق عن أسماء المؤسسات التعليمية المعتمدة.

الجامعات الروسية المعتمدة من قبل الأعلى للجامعات

قائمة بالجامعات في دولة روسيا

1) قائمة بالجامعات في تخصص الصيدلة

1- جامعة موسكو الحكومية سميت M.V. لومونوسوف «Moscow State University named after M.V. Lomonosov»

2- جامعة KFU - قازان (منطقة فولغا) الجامعة الفيدرالية KFU-Kazan (Volga Region) Federal University

3- أول جامعة موسكو الطبية الحكومية L.M. Sechenov First Moscow State Medical University L.M. Sechenov

4- جامعة الصداقة الروسية RUDN-peoples' Friendship University of Russia

5- جامعة ولاية NIU بيلغورود NIU Belgorod State University

6- الجامعة الفيدرالية الشمالية الشرقية North –Eastern Federal University named after M. K. Ammosov

7- جامعة فولغوغراد الطبية الحكومية Volgograd State Medical University

8- جامعة بيروجوف الروسية الوطنية للبحوث الطبية Pirogov Russian National Research Medical University

9- جامعة بيرم الحكومية الوطنية للبحوث Perm State National Research University

10- جامعة ولاية بينزا Penza State University

2) قائمة بالجامعات الروسية في تخصص طب الأسنان

1- جامعة ولاية سانت بطرسبرغ SPSU-Saint Petersburg State University

2- جامعة KFU - قازان (منطقة فولغا) الجامعة الفيدرالية KFU-Kazan (Volga Region) Federal University

3- أول جامعة موسكو الطبية الحكومية I. M. Sechenov First Moscow State Medical University I. M. Sechenov

4- جامعة الصداقة في روسيا RUDN-Peoples' Friendship University of Russia RUDN-Peoples

5- جامعة بيروجوف الروسية الوطنية للبحوث الطبية Pirogov Russian National Research Medical University

6-MGMSU-Moscow State Medical and Dental University named after A. l. Evdokimov

7- جامعة ولاية لوباتشيفسكي نيجني نوفغورود Lobachevsky Nizhny Novgorod State University

8- جامعة Spbgmu الطبية الحكومية الأولى في سانت بطرسبرغ Spbgmu First Saint Petersburg State Medical University named after L.P. Pavlov

9- جامعة ولاية TSU-Tambov على اسم G.R. ديرزافين TSU-Tambov State University named after G.R. Derzhavin

10- جامعة ولاية كاباردينو بالكار Kabardino-Balkar State University named after H. M. Berbekov

3) قائمة بالجامعات في تخصص الطب العام

1- جامعة موسكو الحكومية Moscow State University named after M.V Lomonosov.

2- جامعة ولاية سانت بطرسبرغ SPSU-Saint Petersburg State University

3-NSU-Novosibirsk National Research State University

4- جامعة كفوكازان الاتحادية (منطقة الفولغا) Kfu-Kazan (Volga Region) Federal University

5- أول جامعة موسكو الطبية الحكومية . Sechenov Medical University L.M

6- جامعة الصداقة الروسية RUDN-peoples' Friendship University of Russia RUDN-

7- جامعة ولاية NIU بيلغورود NIU Belgorod State University

8- الجامعة الفيدرالية الشمالية الشرقية باسم M.K. عاموسوف North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov

9- جامعة بيروجوف الروسية الوطنية للبحوث الطبية Pirogov Russian National Research Medical University

10- جامعة ولاية لوباتشيفسكي نيجني نوفغورود Lobachevsky Nizhny Novgorod State University

11- جامعة ولاية تولا Tula State University

12- الطبية الحكومية الأولى في سانت بطرسبرغ Petersburg State Medical University named after L. P. Pavlov

13- جامعة ولاية تامبوف سميت ج. ديرزافين Tambov State University named after G.R. Derzhavin

14- جامعة ولاية كاباردينو بالكار باسم ج. جامعة ولاية بيربيكوف 15 بينزا Kabardino-Balkar State University named after H.M. Berbekov15-Penza State University

4) قائمة بالجامعات في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات

1- جامعة بومان موسكو الحكومية التقنية Bauman Moscow State Technical University

2- جامعة ولاية تومسك الوطنية للبحوث TSU-National Research Tomsk State University

3- جامعة الملك فيصل - قازان (منطقة فولغا) الجامعة الفيدرالية KFU-Kazan (Volga region) Federal University

4- يوفو- الجامعة الفيدرالية الجنوبية Yufu- The Southern Federal University

5- جامعة موسكو الطبية الحكومية I.M. Sechenov First Moscow State Medical University IM Sechenov First

6- جامعة بطرسبرغ الحكومية للفنون التطبيقية بيتر الأكبر SPbSPU-St. Petersburg State Polytechnic University Peter the Great SPbSPU-

7- جامعة الأورال الفيدرالية باسم بي إن يلتسين Ural Federal University named after B.N.Yeltsin

8- جامعة سانت بطرسبرغ الوطنية للبحوث لتكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات ITMO University -Saint Petersburg National Research University of Information technologies, mechanics and optics جامعة ITMO -

9-Saint Petersburg State Electrotechnical University "LETI" named after V.I. Ulyanov (Lenin)

10- جامعة ولاية NIU بيلغورود NIU Belgorod State University

11- جامعة MSU - موسكو الحكومية للهندسة المدنية (جامعة البحوث الوطنية) MSU-Moscow State University of Civil Engineering (National Research University)

12- معهد الطيران MAI - موسكو (جامعة البحوث الوطنية) MAI-Moscow Aviation Institute (National Research University)

13- الجامعة التكنولوجية للبحوث الوطنية " National research Technological University "MISIS

14- جامعة قازان الوطنية للبحث التقني Kazan National Reaearch Technical University

15- جامعة سانت بطرسبرغ للتعدين SPSU-Saint Petersburg Mining University -

5) قائمة بالجامعات في مجال الهندسة والدراسات التقنية

1- جامعة بومان موسكو الحكومية التقنية Bauman Moscow State Technical University

2- الجامعة الوطنية للبحوث النووية " MEPhI-National Research Nuclear University "MEPhI"

3-TPU-National Research Tomsk Polytechnic University

4- جامعة بطرسبرغ الحكومية للفنون التطبيقية بيتر الأكبر SPbSPU-St. Petersburg State Polytechnic University Peter the Great SPbSPU-

5- جامعة الأورال الفيدرالية باسم بي إن يلتسين Ural Federal University named after B.N.Yeltsin

6- جامعة ITMO - جامعة سانت بطرسبرغ الوطنية للبحوث لتكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات ITMO University-Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics

7- جامعة MSU - موسكو الحكومية للهندسة المدنية (جامعة الأبحاث الوطنية) MSU-Moscow State University of Civil Engineering (national Research University)

8- جامعة سانت بطرسبرغ للتعدين Saint Petersburg Mining University SPSU-

9-Moscow State University of Technologies and Management named after K.G. Razumovskly

10- جامعة أوفا الحكومية للبترول التكنولوجية Ufa State Petroleum Technological University

11- جامعة ولاية TUSUR-Tomsk لأنظمة التحكم والإلكترونيات اللاسلكية TUSUR-Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics

12- جامعة ولاية سانت بطرسبرغ للتكنولوجيا الصناعية والتصميم Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

13- جامعة بيلغورود الحكومية التكنولوجية باسم V.G. شوخوف Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov

14- جامعة موسكو الحكومية التكنولوجية STANKIN" MSTU STANKIN-Moscow State Technological University"

15- جامعة سيبيريا الفيدرالية SibFU-Siberian Federal University

6) قائمة بالجامعات في مجالات الآداب

1- جامعة موسكو الحكومية M.V. لومونوسوف Moscow State University named M.V. Lomonosov

2- جامعة ولاية سانت بطرسبرغ Saint Petersburg State University

3- المدرسة العليا للاقتصاد HSE-National Research University Higher School of Economics .. HSE-National Research University

4-NSU-Novosibirsk National Research State University

5- جامعة ولاية تومسك الوطنية للبحوث TSU TSU-National Research Tomsk State University

6- جامعة الملك فيصل - قازان (منطقة فولغا) الجامعة الفيدرالية KFU-Kazan (Volga region) Federal University

7- يوفو- الجامعة الفيدرالية الجنوبية Yufu- The Southern Federal University

8- جامعة الأورال الفيدرالية باسم بي إن يلتسين Ural Federal University named after B.N.Yeltsin

9- جامعة الصداقة الروسية RUDN-peoples' Friendship University of Russia-

10- جامعة ولاية NIU بيلغورود NIU Belgorod State University

11- جامعة NSTU- نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية NSTU-Novosibirsk State Technical University

12- جامعة سامارا - جامعة سامارا الوطنية للبحوث سميت على اسم الأكاديمي إس بي كوروليف Samara University- Samara National Research University named after academician S.P.Korolev

13- جامعة ولاية ساراتوف الوطنية للبحوث باسم N.G. تشيرنيشيفسكي Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky

14- جامعة موسكو التربوية الحكومية MPGU-Moscow Pedagogical State UniversityMPGU

15- جامعة سيبيريا الفيدرالية SibFU-Siberian Federal University