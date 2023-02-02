مصادر برلمانية: الحكومة تدرس ضم المقابر إلى قانون التصالح في مخالفات البناء

يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال جلساته المقبلة، عقب انتهاء الحكومة من إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون الجديد، بعد الاستماع إلى رؤى النواب ومقترحاتهم وتنقيحها، في ضوء ما نتج عن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بمجلس النواب.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

كشفت مصادر برلمانية، عن أنّ مجلس الوزراء يجري عددا من التعديلات حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لتحقيق التصالح سواء للمواطنين المخالفين داخل الحيز العمراني أو خارجه، ووضع سقف كبير من التيسيرات لتحقيق الجدوى منها، درءا للمشكلات التي واجهها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، لافتا إلى أنّ الحكومة تعيد النظر في استحداث مادة تسمح بضمّ المقابر إلى تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وبموجبها سيتم التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، وفقا للائحة الجديدة.

تقنين الأوضاع

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ هناك نحو 5 ملايين أسرة تعيش بمنازل خارج الحيز العمراني، ما يتطلب تقنين أوضاعهم، فضلا عن وجود رؤية تسمح بالإحلال والتجديد والتعلية للمواطنين الذي سيتم التصالح معهم في مخالفات البناء.

وشددت المصادر على أنّه من بين التعديلات، الحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال إلزام المخالفين بطرق بيئية آمنة للصرف الصحي، خاصة وأنّ أصحاب المخالفات يلجأون للصرف في باطن الأرض «طرنشات»، ما يؤدى لمشكلات عديدة.