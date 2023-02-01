4 حالات لإلغاء التصالح في مخالفات البناء.. ما هي؟

يعد التصالح في مخالفات البناء، أبرز ما يشغل بال الكثير من المواطنين، حيث يسعى الكثيرون إلى معرفة طرق التقديم للمصالحة والأمور التي من شأنها التسبب في رفض الطلب، وغيره من التفاصيل، وتكمن الإجابات حول تلك الأسئلة وغيرها في قانون التصالح في مخالفات البناء.

حالات رفض التصالح في مخالفات البناء

وفي المادة رقم 14 من قانون التصالح في مخالفات البناء، ورد عدد من الحالات التي من شأنها التسبب في رفض طلب التصالح في البناء، وجاءت أبرز الأسباب كالتالي:

1- عدم سداد كامل المبلغ مقابل التصالح خلال 60 يوما، بداية من تاريخ إخطار الجهات المعنية بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

2- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، يؤدي إلى رفض طلب التصالح.

3- أي تغيير يحدث في محل التصالح، يعد أحد الأسباب التي تحول دون الموافقة على طلب التصالح في مخالفة البناء.

4- في حال رفضت اللجنة طلب التصالح يمكن للمواطن بالتظلم، ولكن هذا الحل لن يجدي نفعا إذا كان موعد التظلم قد فات، أو أن تؤيد لجنة التظلمات قرار الرفض.

حالات التصالح في مخالفات البناء

وقد ورد في المادة رقم 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء، عدد من الحالات التي يجب فيها التصالح، منها أن تكون تمثل خطر على أرض الآثار أو النيل بسبب الشبهة في عدم دستوريتها، هذا بالإضافة إلى السماح بالتصالح على أراضي المقابر، مع مراعاة شروط لائحة الجبانات، وغيرها من الشروط.