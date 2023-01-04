جامعة بني سويف الأهلية.. صرح تعليمي جديد يخدم أبناء الصعيد

صرح جديد على أرض محافظة بني سويف، تلك هي الجامعة الأهلية التي بدأت الدراسة بها العام الحالي 2022/ 2023 في 15 برنامج داخل 11 كلية، بهدف مواكبة الدراسة لسوق العمل، وذلك على مساحة 42 فدانا بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه في مرحلتها الأولى.

رئيس جامعة بني سويف الأهلية: تعمل وفقًا لنظم الجامعات الذكية

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، إن الجامعة تعد صرحًا تعليميًا كبيرًا على أرض محافظة بني سويف، حيث بدأت الدراسة بها العام الحالي داخل 11 كلية مختلفة تضم 15 برنامجا دراسيا في عدة تخصصات علمية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل، حيث تم إنشاء الجامعة على مساحة 42 فدانا بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه في مرحلتها الأولى.

جامعة بني سويف الأهلية نًفذت وفقًا لنظم الجامعات الذكية

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن الجامعة الأهلية يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، حيث تضم عددًا من المباني الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية، ومباني المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية.

كليات جامعة بني سويف الأهلية

وتضم جامعة بني سويف الأهلية 15 برنامجا داخل 11 وهي: كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، و كلية العلاج الطبيعي، وكلية الهندسة، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية العلوم، وكلية الإعلام، وكلية التجارة، وكلية الآداب، و كلية التمريض وتضم رنامج التمريض، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.