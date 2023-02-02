ضبط تشكيل عصابي لسرقة سيارات النقل في الدقهلية وكفر الشيخ

قالت وزارة الداخلية إنّ أجهزتها الأمنية بمديريتى أمن الدقهلية وكفر الشيخ، تلقت بلاغا من سائقي سيارتين نقل، بسرقة حمولة السيارتين قيادتهما، وكانتا مُحملتين بـ55 طن دقيق و27 طن عدس، بالإضافة إلى سرقة الإطارات والتنك الإحتياطى لإحدى السيارتين، وبعض المتعلقات الشخصية بالإكراه في نطاق محافظتي الدقهلية وكفرالشيخ من قبل مجهولين.

تفاصيل واقعة السرقة بالإكراه

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريتى أمن كفر الشيخ والدقهلية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنه تشكيلا عصابيا مكون من 14 شخص لعدد سبعة منهم معلومات جنائية، من بينهم ثلاثة عملاء سيئي النية، وجميعهم مقيمين في نطاق مديرية أمن الدقهلية، وتخصص نشاطه الإجرامي في سرقة سيارات النقل الثقيل المتوقفة في الطرق كرها عن قائديها والاستيلاء على حمولتها.

وأوضحت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهم وأمكن ضبط 11 متهما منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين المشار إليهما، وبإرشادهم تم ضبط 43 طن دقيق حُر، و15 طن عدس، ومبلغا ماليا من متحصلات بيع باقي الحمولة، و20 إطار كاوتشوك نقل، وتنك سيارة إحتياطي، و3 سيارات المستخدمين في الواقعتين «ملاكي ونقل»، و2 بطارية سيارة نقل، سيارة ملاكى عُثر بداخلها على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار ومبلغا ماليا و2 سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.