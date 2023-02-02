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«الداخلية»: الكشف عن صفحة تروج للمنشطات المحظورة بموقع «فيس بوك»

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
01:27 م | الخميس 02 فبراير 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تروج لأدوية ومنشطات بكافة أنواعها معلنة توصيلها للراغبين مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط وأمكن ضبطه وتبين أنه يقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته 2 هاتف محمول مُحمل عليهما محادثات ورسائل تؤكد نشاطه، وكمية كبيرة من المنشطات التي يتم ترويجها، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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