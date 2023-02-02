«الداخلية»: ضبط 1543 قضية تموينية متنوعة بينها «حجب سلع غذائية»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1543 قضية تموينية متنوعة.

ضبط 12 قضية بيع أرز أبيض بأسعار أعلى من المقررة

وحسب بيان الداخلية، تم ضبط قضية حجب أرز أبيض، وكذا ضبط 12 قضية بيع أرز أبيض بأسعار أعلى من المقررة، و28 قضية عدم توريد أرز شعير، وضبط قضية غش أعلاف مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام، وضبط 5 قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية مجهولة المصدر، وقضية في مجال حجب السلع الغذائية، وضبط قضية في مجال حجب مواد البناء، وكذا ضبط 692 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وكذا ضبط 453 قضية في مجال مخالفات المخابز، وكذا ضبط 34 قضية استيلاء على السلع المدعومة.

كما تم ضبط مالك مخبز سياحي دون ترخيص بمحافظة القاهرة لحيازته 23 طن دقيق أبيض معبأة داخل شكائر بدون مستندات، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة القليوبية لتصرفه في كمية قدرها 27,2 طن دقيق بلدي مدعم قام ببيعها في السوق السوداء، فضلا عن ضبط مالك مخزن مواد البناء بمحافظة سوهاج، لقيامه بتخزين كمية قدرها 15 طن مواد بناء لحجبها عن التداول بالأسواق.

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 28 قضية بنطاق محافظتي دمياط والبحيرة بمضبوطات بلغت 86,206 طن أرز شعير، وضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطعم لتقديم الوجبات الجاهزة دون ترخيص، بمحافظة القاهرة، لحيازته 3,150 طن دواجن كاملة ومصنعات دواجن ولحوم مُجمدة) بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 42 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 20263 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.