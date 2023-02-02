أستاذ اقتصادبجامعة القاهرة: الرخصة الذهبية دفعة قوية للمستثمرين

قال الدكتور محمد الجوهري، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الرخصة الذهبية التي أصدرها مجلس الوزراء تعد فرصة لإنعاش الاستثمار والاقتصاد المصري في ظل الأزمات الحالية التي يمر بها العالم وتمثل دفعة قوية انتظرها المستثمرون.

الرخصية الذهبية

وتابع أستاذ الاقتصاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء الخير»، يقدمه الإعلامي إيهاب صبحي على «قناة مي سات القبطية»، أن الرخصة الذهبية تقدم تسهيلات لكثير من المشروعات بعينها، حيث تم اختيار بعض المشروعات لمنحها الرخصة الذهبية مثل مشروعات إنتاج الأعلاف والمشروعات البتروكيميائية ومشروعات استخلاص الزيوت، وتعد تلك المشروعات هامة بالنسبة للاقتصاد المصري بحيث يتم توفير فواتير استيراد تلك المواد من الخارج.

تسهيلات العقارات

وطالب الدكتور محمد الجوهري مجلس الوزراء أن يمتد نطاق الرخصة ليشمل مشروعات قائمة بالفعل لأن هناك الكثير من المشروعات القائمة التي تقلل من احتياج مصر للاستيراد وتحتاج للدفع، موضحاً أن تلك الرخصة تمنح للمشروعات الجديدة.

وأضاف «الجوهري» أن رئيس الوزراء أعطى تسهيلات للمطورين العقارين لامتلاك «إبني بيتك» ومشروع «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج.