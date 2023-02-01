«اتحاد المستثمرين»: الحكومة وافقت على إصدار الرخصة الذهبية لحل مشكلات القطاع

أثنى الدكتور صبحي نصر، رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين على «الرخص الذهبية» التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم، مشيرًا إلى أن المستثمرين الجدد كانت تواجههم بيروقراطية في الإجراءات.

الحكومة وافقت على إصدار الرخصة الذهبية

وأوضح نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الحكومة وافقت على إصدار الرخصة الذهبية بناء على طلبات المستثمرين لا سيما الأجانب.

وكشف عن سبب تسمية الرخص بـ«الذهبية»، موضحا أنها دلالة على الاهتمام بالوقت واختصار للإجراءات وتسهيلها دون التغاضي عن الاشتراطات المطلوبة.

هجرة المستثمرين خارج مصر

وأكد أن المستثمر يستطيع في غضون أيام قليلة، التقديم لهيئة الاستثمار وفروعها أو عن طريق وحدة في مقر ديوان مجلس الوزراء لبحث مشاكل المستثمرين، مؤكدا أن البيروقراطية كانت أحد عوامل هجرة المستثمرين خارج مصر.

ولفت إلى أن الرخصة الذهبية تحمل «بار كود» يتضمن جميع بيانات المنشأة أو المشروع، مؤكدا أن الهدف من الرخصة الذهبية الإسراع في الإجراءات، مشددا على وجود لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعكف على دراسة حزمة تيسيرات كبيرة للمستثمرين.