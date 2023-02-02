عضو بـ«إسكان الشيوخ»: تعديل 60%من مواد قانون البناء.. ولا زيادة في الرسوم

كشف المهندس أحمد شعبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن وزارة الإسكان برئاسة الدكتور عاصم الجزار قامت بتعديل 60% من مواد قانون البناء حيث يتكون القانون من 114 مادة قامت الحكومة بتعديل نحو 70 مادة من القانون.

عضو الشيوخ: التعديلات لا يوجد بها ضرر على المواطن

وأضاف «عضو الشيوخ» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في النور»، تقدمه يوستينا يوسف «قناة ctv القبطية» أنه تمت الموافقة على تعديلات القانون لأنها تقدم بعض الحلول ولا يوجد بها ضرر على المواطن، متابعاً أن التعديلات التي اتخذتها الحكومة غير كافية لحل المشكلات التي ظهرت حديثاً.

وكشف المهندس أحمد شعبان، عن تعديل 25 مادة من الباب الأول الخاص بالتخطيط العمراني، موضحاً أن التعديل بسيط لا يشعر به المواطن حيث تنظم تلك التعديلات وتحل مشكلات المشروعات القومية مثل حياة كريمة.

التعديلات الجديدة

وأوضح «عضو لجنة الإسكان» أن التعديلات الجديدة في قانون البناء لم تحل كافة المعوقات الخاصة باشتراطات البناء ولكن من المقرر مناقشتها لتذليلها على المستثمرين، وفيما يخص رسوم التراخيص قال «شعبان»، إن الحكومة التزمت بعدم المساس بتكلفة الرسوم لتجنب إضافة أي أعباء أخرى.