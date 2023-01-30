قناة قبطية تسلط الضوء على اكتشاف مخطوطة مزمور النبي داوود

قالت شيرين ليون، مدير عام إدارة ترميم المتحف القبطي، إنه تم اكتشاف مخطوطة مزمور داود عام 1984 ووجد في مقبرة طفله وجد تحت رأسها، مضيفه أنه تم اكتشاف أنه مزمور داود كامل، ويُعتقد أن هذا الكتاب تكريم لجثمان الطفلة.

جاء ذلك خلال برنامج في النور من تقديم يوستينا يوسف، والمعروض على قناة CTV القبطية بعنوان «قصة اكتشاف مخطوط مزمور النبي داود وترميمه»

وأضافت « ليون»، أنه تم نقل إلى المتحف القبطي عام 1986، وكان الكتاب في حالة شبه سيئة، بسبب خروج سوائل من رأس الطفل، نتيجة للتحلل الجثمان مما أدى إلى تشابك صفحات الكتاب، وقام الدكتور نصر إسكندر، تم عمل فصل قدر الاستطاعة، موضحه أنه ما بعد ذلك بدأ عرض الكتاب عام 1992 في الجناح الجديد لأن وقتها مؤتمر يدعو لتنشيط السياحة.

وتابعت أنه بقي في مكانه حتى عام 2006 حتى تم ترميم المتحف، ووضع في قاعة 17 بالدور الثاني وأصبح يلقب بـ «درة المتحف القبطي»، مضيفًا أن مع الوقت بدء يظهر علامات تلف على المخطوطة، وفي أوائل 2019 قررنا أن يتم عمل فحص مبدئي، حتى يتم اتخاذ قرار الترميم المخطوطة وهو ما تم تنفيذه.