مصدر: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية نهاية الأسبوع المقبل

يترقب الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية هذه الأيام، بينما ما زالت مديرية التربية والتعليم تجري أعمال الرصد والمتابعة، وفور الانتهاء ستعلن في 20 إدارة تعليمية، إذ أدّى الامتحانات أكثر من 138 ألف طالب.

وترصد بوابة «الوطن» في سطور هذا التقرير معلومات مهمة عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية، التي يترقبها الطلاب وذويهم، إذ أوضح مصدر مطلّع بمديرية التربية والتعليم، أنه أعمال الرصد والمتابعة مستمرة، لافتا إلى الإعلان عنهاة، فور الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب خلال نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار المصدر بمديرية التربية والتعليم إلى أن الكثافة الطلابية بمحافظة الشرقية تستغرق أعمال التصحيح في وقت أطول.

138 ألف طالب أدوا الامتحانات

وذكر المهندس فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في تصريح سابق لـ«الوطن» أن عدد 138838 طالبًا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى 20 إدارة تعليمية، لافتا إلى أن المديرية تستوعب عدد كبير من الطلاب مقارنة بالمديريات الأخرى على مستوى الجمهورية.