وكيل صحة الشرقية يكافئ الفريق الطبي بقسم الكلى أثناء تفقد مستشفى أبو كبير

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقي، الخدمات الطبية وسير العمل بمستشفى أبو كبير المركزي، وقرر صرف مكافأة مالية لقسم الكلى لحسن الأداء والتزامه الشديد بمواعيد العمل الرسمية.

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى أبو كبير المركزي

ناظر وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة، للتأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة، متوجها لقسم الكلى الصناعي، لمتابعة سير العمل بجلسة الغسيل الكلوي، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما ناظر وكيل الوزارة السجلات الطبية للتأكد من تدوين البيانات والملاحظات الطبية وفقا للتوقيت المناسب.

صرف مكافأة مالية 5 أيام للفريق الطبي بقسم الكلى الصناعي

أثنى مرضى الغسيل الكلوي خلال حديثهم مع وكيل الوزارة على الخدمة الطبية المقدمة لهم وأشادوا بأداء الفرق الطبية المتواجدة.

وقرر وكيل وزارة الصحة بالشرقية صرف مكافأة مالية 5 أيام للفريق الطبي بقسم الكلى الصناعي، ومدير الوحدة، لحسن أدائهم والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية، مشددا على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمرضى في مختلف الأقسام بجميع مستشفيات الصحة المنتشرة في المحافظة