بنك إنجلترا يرفع الفائدة إلى 4% للمرة العاشرة على التوالي

للمرة العاشرة على التوالي، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، اليوم، بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث حافظ صانعو السياسة على موقفهم اليقظ ضد الضغوط التضخمية.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، رفع صانعو السياسة في البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 4%، وهو أعلى سعر منذ عام 2008.

وتابعت الصحيفة أنه بعد أكثر من عام من ارتفاع أسعار الفائدة، يبدو أن التضخم في بريطانيا والعديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى قد بلغ ذروته.

التضخم يبلغ ذروته عند أعلى مستوى في 41 عامًا

وأوضح تقرير الصحيفة أنه في اجتماعات السياسة الأخيرة، قال المسؤولون في بنك انجلترا إنهم سيتصرفون بقوة ضد بوادر الضغوط التضخمية المستمرة.

ولتحقيق ذلك، قال البنك إنه إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغوط المستمرة، فسيكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية، وفقًا لمحضر الاجتماع الذي نُشر اليوم.

ومع ذلك، أكد البنك أن المعركة ضد التضخم مستمرة، وعلى الرغم من أن المعدل الإجمالي للتضخم قد بلغ ذروته عند أعلى مستوى في 41 عامًا في أواخر العام الماضي، إلا أنه لا يزال مرتفعًا، بمعدل سنوي قدره 10.5 بالمائة في ديسمبر.

تضخم أسعار المواد الغذائية يبلغ أعلى مستوى له في 45 عامًا

وأظهرت البيانات الأخيرة في بريطانيا، أن التضخم في قطاع الخدمات ونمو الأجور لا يزال يرتفع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، ما يزيد المخاوف من أن التضخم الأساسي سيستمر في الارتفاع.

وفي غضون ذلك، استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث بلغ أعلى مستوى له في 45 عامًا عند 16.8% في ديسمبر، ويتوقع البنك أن ينخفض التضخم الإجمالي إلى 4% بحلول نهاية العام، أي ضعف الهدف المرجو تحقيقه، وقال إن المخاطر تتمثل في أنه يتجاوز التضخم إلى أكثر من ذلك.