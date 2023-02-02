إصدارات دار «كلمة» في جناح دار المعارف بمعرض الكتاب.. منها «أنا مصطفى محمود» للكاتب الصحفي وائل لطفي

تشارك دار نشر «كلمة» في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمجموعة من الإصدارات المهمة، فضلا عن روايات السيرة وكتب التاريخ، منها رواية اسمي مصطفى محمود للكاتب الصحفي وائل لطفي رئيس تحرير جريدة الدستور.

وفي هذا الإطار، توزع مؤسسة دار المعارف القومية، إصدارات دار نشر كلمة، في جناحها بصالة 4 بمعرض الكتاب، والذي يعد من أكبر أجنحة دور النشر في المعرض، وذلك من منطلق التعاون بين دور النشر الخاصة والقومية، والدور الثقافي للمؤسسات القومية.

كما تشارك دار كلمة، بكتاب «حدث في شارع الصحافة» للمؤرخ شهدي عطية، ورواية «طه الذي رأى» للكاتب حمدي البطران، ورواية «محمد رسول الله» للكاتب أحمد جمال البنا، وكتاب «أوراق أحمد زكي» لـ هانم الشربيني، وكتابي «راقصات مصر» و«عبد الوهاب طفل النساء المدلل»، لرائد الصحافة الفنية الراحل جليل البنداري.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، انطلق فعالياته 25 يناير الماضي، حيث افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويستمر حتى 6 فبراير.