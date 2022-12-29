دار المعارف: المؤسسة لا تعرض أي أجهزة كهربائية أو مستلزمات منزلية

قال سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع، إن إدارة دار المعارف اتجهت إلى الأنشطة المصاحبة للمكتبات، مثل الأدوات الكتابية، وأدوات قص الورق، وأجهزة التغليف والخزائن.

جاء ذلك ردا على ما أثير حول بيع إحدى مكتبات دار المعارف لمنتجات كهربية، مشيرا إلى ما تم تداوله غير صحيح وتلك الصور تسئ لأكبر وأعرق دور النشر في الوطن العربي.

الدار لا تقوم بعرض أو بيع أي أجهزة كهربائية

وأوضح رئيس دار المعارف، أن الصورة المنتشرة غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الدار لا تقوم بعرض أو بيع أي أجهزة كهربائية أو مستلزمات منزلية إطلاقًا، بل إنها أدوات مكتبية.

وأضاف سعيد عبده، في بيان صحفي اليوم، أن الاتجاه إلى الأنشطة المصاحبة للمكتبات، متعارف عليه منذ فترة في المكتبات الكبرى، مشيرا إلى أن تكلفة الإيجارات ارتفعت من 400 جنيه إلى 35 ألف جنيه، فتم إدخال بعض الأنشطة لمواجهة هذه التحديات التي كادت تؤدى إلى غلق بعض الفروع.

مواجهة متطلبات الزيادة في الإيجار

وأضاف أن الأنشطة المصاحبة للمكتبات، تم التوافق عليها مع الهيئة الوطنية للصحافة، وبمعرفة المستشار القانوني للهيئة وهذه الأنشطة تساعد على سرعة دوران رأس المال لمواجهة متطلبات الزيادة في الإيجار، وهو أمر متعارف عليه في سلاسل المكتبات الكبرى.

وأشار إلى أن مؤسسة دار المعارف، تحرص على تقديم أرقى وأفضل ثقافة ومعرفة وتوفيرها بأقل الأسعار للقارئ المصري والعربي، وتحتفظ بمكانة مؤثرة وفارقة في أذهان وعقول وقلوب كافة الأطياف من القراء بما قدمته لهم.

وتابع أن دار المعارف هي أساس النشر في مصر والعالم العربي، وأنها ضاربة في جذور الثقافة العربية ولها إسهاماتها المعتبرة منذ أكثر من 133 سنة.