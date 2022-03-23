دار المعارف توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط.. اعرف التفاصيل

يشارك سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، في فعاليات ملتقى «أسبوع الشعوب»، التي انطلقت صباح اليوم بجامعة أسيوط، وتستمر حتى 28 مارس الجاري، تحت شعار «الشعوب ضد التطرف والإرهاب»، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط.

تعاون بين دار المعارف وجامعة أسيوط

وأكد «عبده» في تصريح لـ «الوطن»، أهمية ملتقى «أسبوع الشعوب» الذي يتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة، خاصة لشباب الجامعات المصرية في ضوء فلسفة الملتقى، الذي تأتي في إطار تفعيل خطط القيادة السياسية لمحاربة التطرف والإرهاب، بالتعاون مع مؤسسات الدولة؛ بهدف بناء الوعي كي يتمكن الشباب مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار رئيس مجلس إدارة دار المعارف، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين دار المعارف، وجامعة أسيوط ضمن فعاليات الملتقى؛ للتعاون في مجالات الثقافة والمعرفة بين الجهتين.

وأكد أن الملتقى يؤكد أهمية الدور الفاعل في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى نشر الفكر المستنير ونبذ التطرف لتحقيق الاستقرار، لينعم الجميع بالنتائج الإيجابية للتنمية في كل المجالات.

مجابهة الفوضى والتطرف والإرهاب

من جانبه، قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إنّ القيادة السياسية اتخذت على عاتقها مهمة تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا وتنفيذيا في مختلف المجالات، وتعمل جميع مؤسسات الدولة على بناء الوعي وبهدف أن يكون للشباب دور في اتخاذ القرار ومجابهة الفوضى والتطرف والإرهاب.

يذكر أنّ الملتقى يشارك فيه 26 جامعة مصرية، إضافة إلى 53 شابًا من دول «السودان، تشاد، مالي، جنوب السودان، النيجر، نيجيريا، بنين، الكونغو، الولايات المتحدة الأمريكية، أوغندا، بوركينافاسو، الصومال، وغينيا»، إضافة إلى 52 شابًا من الدارسين في مصر من دول: «الهند، أفغانستان، بنين، موريشيوس، نيبال، بنجلاديش، فيتنام، فلسطين، اليمن وفرقة ملوال الشعبية بجنوب السودان».