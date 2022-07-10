أحمد داوود: نفسي أسافر العالم كله.. واتفضحنا في بداية الجواز بسبب عزومة

تحدث الفنان أحمد داوود، عن بعض الأمنيات الصعبة التي يتمنى تحقيقها إذا ظهر له مصباح علاء الدين، بمناسبة مشاركته في فيلم علاء الدين، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يسافر العالم كله وأن يأكل كل الأكلات العالمية.

وأضاف داوود، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة اليوم من برنامج مساء DMC، على قناة DMC: «لو هخرج بره مصر، هروح لندن لأنها ميتزهقش منها، وبحب راس سدر والبحر الأحمر عموما، وبحب أكل السمك».

داوود: سي فود أكلتي المفضلة.. والكرشة لن أتناولها أبدا

وأجاب الفنان أحمد داوود، عن عدة أسئلة كثيرة، منها مايتعلق باسم الدلع وأكثر الأكلات التي يفضلها وغيرها قائلا: «اسم الدلع هو بنتخ، من أنتخ، أنا أنتوخ بميل إلى الراحة شوية، وأكتر أكلة بحبها سي فود، والأكلات البحرية عموما، وأكثر أكلة مستحيلة بالنسبالي الكرشة، عشان عرفت اللي بيحصل فيها».

الطبخ في حياة أحمد داوود

ولفت، إلى أن زوجته تجيد طبخ المكرونة بأنواعها المختلفة، ولا تجيد عمل صينية البطاطس بالفراخ: «في بداية الجواز اتفضحنا، عزمنا أصحابنا كلهم لكن عملت صينيتين صغيرين، ومكناش لاقيين حاجة نطلبها، بس مع الوقت عرفنا العزومات بتتعمل إزاي».

وتابع: «أكثر فاكهة بحب أكلها هي التفاح، وبحب تناول السلطة والشوربة، غير أسرتي وأبي وأمي، مفيش حد مقدرش أستغنى عنه خالص»

داوود يتحدق عن تفاصيل فيلم هيصة

وعن تفاصيل فيلم «هيصة»، قال إنه سيبدأ تصوير الفيلم قريبا، ويسلط الضوء على كرة القدم والموسيقى في منطقة شعبية، «مش عن حياة محمد صلاح طبعا، محمد صلاح حاجة كبيرة أوي، لو هنعمل حاجة عنه لازم هو اللي يعملها بنفسه».