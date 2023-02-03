230 لاعبا يتنافسون لتمثيل محافظة جنوب سيناء في لعبة الكاراتيه

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء إن بطولة منطقه جنوب سيناء للكاراتيه انطلقت أمس داخل الصالة المغطاة بمدينه السلام شرم الشيخ بمشاركة فعلية لعدد 230 لاعبا من مدن محافظة جنوب سيناء، موضحا أن البطولة المقامة حاليا هي مؤهله لبطولة الجمهورية.

أوضح أن البطولة تقام تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

50 لاعبا بالمحافظة

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء إن إجمالي اللاعبين المشاركين في البطولة المقامة بشرم الشيخ 230 على مستوى مراكز الشباب بالمحافظة لاختيار 50 لاعب يمثلون منتخب جنوب سيناء للكارتيه.

أضاف أن منطقه جنوب سيناء للكاراتيه نظمت علي هامش هذه التصفيات البطوله التنشيطية لمدن المحافظة، من أجل تشجيع اللاعبين الذين لم يكن لهم حظا في المنافسات التي انطلقت مساء اليوم بالصالة المغطاة.

دعم وزارة الشباب

محمود متولي رئيس منطقه الكاراتيه بمحافظة جنوب سيناء قال في تصريح خاص إن وزارة الشباب توفر الدعم اللازم لنجاح مثل هذه الفعاليات.

وقدم الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على رعاية هذه المنافسات ونشرها بين أبناء جنوب سيناء.

جدير بالذكر أن البطولة تنفذ المنافسات لأعمار 2006 / 2007 / 2008 / 2009 كاتا و كوميتيه لجميع اللاعبين المشاركين.