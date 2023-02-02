قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن مخاوف الهوية العربية في عصر الرقمنة

عرض برنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية دينا زهرة على قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «تحولات ومخاوف.. ماذا ينتظر الهوية العربية في عصر الرقمنة؟».

وقال التقرير: «تحولات حديثة متسارعة يشهدها عالمنا اليوم، تزيد من المخاوف على مستقبل الأجيال القادمة، خاصة وأن هذه التحولات تتمثل في أنماط الحياة والتفكير والإقبال المتزايد على وسائل التكنولوجيا؛ كأدوات للمعرفة، ما يجعلنا أمام تحدٍ خطير يهدد تراثنا وهويتنا العربية في ظل انفتاح الثقافات وتشابك الهويات».

وأضاف: «مقومات الهوية العربية من تاريخ واحد مشترك ولغة عربية وثقافة موحدة تدفعنا للحفاظ على التراث كبوابة لحماية الهوية الوطنية من الطمس؛ وسط مطالبات تنادي بضرورة الاندماج مع ثقافات أخرى ومواكبة مفهوم العولمة».

الرقمنة وتهديد الهوية

وتابع: «الرقمنة تصبح تهديدا أما خطوات حكاية التراث بعد انتشار الكتاب الإلكتروني من جانب، وتعرض بعض التراث في المتاحف العربية للدمار من جانب آخر في أعقاب سنوات الحروب والنزاعات؛ التي شهدتها المنطقة العربية الأعوام الماضية».

مستقبل الهوية العربية

واستطرد: «من أجل مواجهة هذه الإشكاليات الجسيمة التي تواجه مستقبل الهوية العربية، يجب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة توثيق الأرشيف الثقافي العربي وحماية التراث وإعادة ترميم المتاحف التي تضم تاريخ وثقافة الشعوب العربية بين جدرانها لتعزيز الثقافة والهوية العربية حضورها رغم العالم الرقمي الذي نعيش فيه».