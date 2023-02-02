قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن تكثيف روسيا للهجوم على أوكرانيا قبل وصول الدعم الغربي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «قبل وصول الدعم الغربي.. روسيا تكثف الهجوم على أوكرانيا».

وقال التقرير: «معركة استنزاف شرسة تخوضها القوات الأوكرانية والجيش الروسي، بعدما كثفت روسيا تحركاتها في الجبهة الشرقية لأوكرانيا، التي أصبحت تحت قصف جوي مكثف وتقدم بري للقوات الروسية».

وأضاف: «موسكو دفعت بالكثير من القوات والكتائب وعناصر مجموعة فاجنر العكسرية الروسية الخاصة على جميع خطوط التماس العسكرية في الشرق وبالأخص محيط باخموت، عقب تفاقم صعوبة الوضع على الخطوط الأمامية مع تكثيف القوات الروسية هجومها في محاولة لتحقيق مزيد من المكاسب قبل اكتمال وصول الدعم العسكري الغربي إلى كييف».

تطويق عدة مدن والسيطرة على الطرق الرئيسية

وتابع: «ففي جبهتي باخموت وسوليدار، نجحت القوات الروسية في تطويق عدة مدن والسيطرة على الطرق الرئيسية، كما نجحت أيضا في الاستيلاء على قرية واقعة في دوناتسيك بالقرب من سوليدار».

التقدم نحو مدينة ليمان

واستطرد: «بجانب التقدم نحو مدينة ليمان بإقليم دوناتسيك التي تقع على بعد 160 كم جنوب شرق خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، التقدم الروسي جعل أوكرانيا في خانة ضغط وعشوائية إذ تحاول موسكو قدر المستطاع حسم معاركها في الشرق قبل وصول التعزيزات الغربية التي تعلم جيدا أنها ستؤثر على معطيات المعارك، وستساعد كييف على اختلاق خطوط روسيا الدفاعية».

وأوضح: «وتتأهب أوكرانيا لتلقي مزيد من الدبابات القتالية في إطار المساعدات العسكرية الغربية لكييف، حيث أعلن وزير الخارجية الأوكراني أن بلاده ستتلقى نحو 140 دبابة في الدفعة الأولى من عمليات التسليم الغربية».