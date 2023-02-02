مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل: البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن نائبين بتهم فساد

قال سلامة عطا الله، مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسيل، إن البرلمان الأوروبي رفع الحصانة اليوم عن نائبين بتهم فساد، وجاء التصويت في جلسة عامة داخل البرلمان الأوروبي وبالاجماع، لكي تتمكن سلطات التحقيق البلجيكية من استجوابهما.

وأضاف خلال الفقرة الإخبارية، أن هذا أتى بعد أن رفعت اللجنة القانونية في البرلمان الأوروبي، توصية لتجريد ورفع الحصانة عن هذين النائبين، بعد أن كانت السلطات القضائية البلجيكية، طلبت من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عنهما، لكي تتمكن من التحقيق.

السلطات البلجيكية لم تستجوبهما بعد

وتابع: «الملفت أن السلطات البلجيكية لم تستوجبهما قبل ذلك، وكلا النائبين يقولان أنهما بريئان، وكلاهما يقولان إنهما مستعدان للمشاركة في التحقيقات لإثبات براءتهما».

فساد وغسيل أموال

واستطرد: «لا يمكن للسطلات القضائية البلجيكية أن تطلب هذا الرفع إلا بعد وجود أدلة دامغة لفضيحة فساد كانت قد انتشرت في ديسمبر الماضي، وعلى إثر هذه الفضيحة أوقفت نائب رئيس البرلمان وشريكها، وكذلك الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان، واليوم يضاف إليهم نائبان رفعت عنهما الحصانة لكي يخضعا للتحقيق بتهم الفساد وغسيل الأموال والمشاركة في منظمة إرهابية».