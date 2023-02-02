الموسيقار هشام خرما يُشارك أطفال 57357 في جلسات الموسيقى العلاجية

شارك الموسيقار هشام خرما أطفال مستشفى 57357 في تقديم جلسات الموسيقى العلاجية، اليوم، إذ اجتمع بالعديد من أطفال المستشفى ليعزفوا سويًا مقطوعات تحث على التأمل والراحة النفسية.

هشام خرما عزف مقطوعات للراحة النفسية

وقرر هشام خرما تقديم هذه الجلسات إلى مستشفى 57357، بعدما قدم الصيف الماضي جلسات الموسيقى العلاجية على شواطئ الساحل والغردقة، وسط حضور عدد كبير من مُحبي الموسيقى والتأمل.

وتعتبر جلسات الموسيقى العلاجية (Music Therapy) شكل جديد من الترفيه اللحظي، وهي فكرة يقودها هشام خرما بهدف التشجيع على استخدام الموسيقى للتأمل وتحسين الحالة المزاجية والنفسية.

هشام خرما موسيقار ومنتج فني واجتماعي

هشام خرما موسيقار ومنتج ومدير فني ومؤثر اجتماعي، بدأ خرما في إحياء الحفلات الموسيقية، التي يصنفها الخبراء دائما ضمن الطراز العالمي عبر موسيقى غامرة حنونة تمس الروح، وأطلق خرما العديد من الألبومات الموسيقية والمقطوعات الفردية التي كانت تتصدر قوائم الأكثر استماعًا حين إطلاقها.

أول ألبوماته الرسمية First Voyage بالتعاون مع فيرجن ميجاستور وHybrid Records، بعد ذلك أطلق أرابيسك مع سوني ميوزيك بالتعاون مع كلٍ من الموسيقار العالمي الفائز بالجرامي ياني، وشان أتيلا.