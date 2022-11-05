هشام خرما يعلن تأليف المقطوعة الموسيقية الرسمية لمؤتمر المناخ

أعلن المؤلف الموسيقي هشام خرما تأليفه المقطوعة الموسيقية الرسمية لمؤتمر قمة المناخ COP27، والمقرر عقده بداية من غدٍ الأحد.

المقطوعة الموسيقية لمؤتمر المناخ

وقام هشام خرما بتأليف المقطوعة الرئيسية للمؤتمر والتي تمثّل البصمة الموسيقية التي تحتفي باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، بجانب الموسيقى التصويرية لفيلم المؤتمر الافتتاحي.

وفي بيان صحفي، عبّر المؤلف الموسيقي عن سعادته بالمشاركة، حيث قال: «أهدي الموسيقى التصويرية لمؤتمر المناخ COP 27، لأنه يعتبر إنه فخر لأي حد إنه يشارك في مؤتمر عالمي زي ده، خاصةً في الدورة اللي بتستضيفها مصر، وحاولت أحقق مزيكا عالمية ولكن في نفس الوقت يكون فيها بصمة مصرية، فاستخدمت آلة العود والكولة عشان آدي طابعنا العربي».

مشاركة هشام خرما في مهرجان القاهرة للدراما

وكان «خرما» قد قام بإحياء حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما، حيث وضع الموسيقى التصويرية لحفل الافتتاح والتكريم، بالاضافة إلى تقديمه مقطوعة موسيقية خلال الحفل ضمن فعاليات النسخة الأولى من المهرجان، والتي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات.

من هو هشام خرما؟

هشام خرما هو مؤلف موسيقي وموزع وعازف بيانو مصري، اشتهر بعروضه الموسيقية في دار الأوبرا المصرية، وألبومه اليقين الذي تم إطلاقه عام 2016، وكان أول إصدار رسمي له هو «الرحلة الأولى»، كما شارك في وضع الموسيقي التصويرية لعدة أعمال درامية.